Häromveckan anordnades regeringens klimatmöte där energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uppmanade energisektorn att komma med inspel kring vad regeringen bör besluta om. Att fler hushåll i Sverige och Stockholm bidrar till utbudet och balansen i elnätet med hjälp av hembatterier liksom bättre regler för det gröna avdraget är två av våra färdiga förslag redo att ta vidare.

Småhusägare i Stockholm och i resten av Sverige har tydligt visat sin vilja att investera i solceller och numera även hembatteri. Med ett eget hembatteri kan hushållet både lagra el till tider när elen är dyr och samtidigt hjälpa Svenska kraftnät att hålla balansen i elsystemet med hela tiden lika stor in- som utmatning av el i nätet. Batterier är med andra ord viktiga för den fortsatta elektrifieringen och därmed för hela energiomställningen. Har vi inte balans i elnätet kan vi inte få in all den billiga, lokalproducerade gröna elen i elsystemet.