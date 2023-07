1971 avskaffades brotten, de "brott" som innebär att en individ kan skymfa ett annat lands fana eller religioner.

Är det inte dags att vi svenskar tar tag i den lagstiftning som öppnar upp för kontroverser i en tid av hot – samtidigt som de svenska poliser som fortfarande orkar med dagens märkligheter i form av ökat våld i paritet med droger skapar ett Sverige som vill överleva kompromisslöst?

Ett angloamerikanskt uttryck passar här: "Wake up and smell the coffee".

Razorboy