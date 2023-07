Ljuvliga stråkar och smattrande tangenter. I de olika salarna på Kulturhuset i Ytterjärna, övas det för fullt ända in i det sista. Årets klimatsmarta festival ”Fairplay chamber music” genomsyras av en musikalisk glädje som löper genom hela programmet. Festivalen pågår under fem dagar och inleds på fredag 7 juli. Under helgen ges sammanlagt 13 evenemang på två dagar.