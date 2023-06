De som i dag är motståndare till ett Natomedlemskap brukar hänvisa till vår moderna historia om vår neutralitet och att den har gjort oss gott. Naturligtvis måste vi lära oss av vår svenska historia, men man måste då jämföra med de förutsättningar som då gällde med dagens, vilket Natomotståndarna inte gör.

Frågan som Natomotståndarna inte ställt, är ifall dagens krigshot i vårt närområde hotar vår säkerhet. Har till exempel den Ryska federationen samma behov av vårt land som Tyskland hade under andra världskriget? Min uppfattning är att Ryssland inte har samma behov av Sverige. Det utsätter vårt land för en större risk att dras in i ett krig än vad det gjorde under fyrtiotalet.

När Tyskland började med sin militära offensiv mot Europa så krävdes det att den svenska infrastrukturen, gruv- och verkstadsindustrin var intakt. Detta för att Sverige skulle kunna exportera nödvändiga varor till Tysklands vapenindustri samt att tyskarna skulle kunna flytta sina trupper så skonsamt som möjligt mellan de olika fronterna utan att de allierade skulle kunna störa verksamheterna med militära medel.