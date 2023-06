Nu är det dessvärre så att i vår trafikmiljö gäller detta långt ifrån alla som ska samsas och dela på vårt vägnät. Ligger man i lagstadgad hastighet är det många, många som kör fortare än denna.

En stress skapad av tidsnöd gör att många kör för fort. Här kommer de fram till ett motorvägsmot som är ganska komplicerat – av- och påfarter till Scania och till E20 mot Göteborg. Bilister måste bromsa in, lirka sig in i högerliggande filer, bakomvarande ser bromsljus, bromsar in, och köbildningen är ett faktum. Stora risker för sammanstötningar.

Därför har Trafikverket gjort försök med varierade hastigheter beroende på trafiktätheten i tron att folk ska uppmärksamma dem och följa dem – tyvärr bara att glömma. En tillfällig hastighetsnedsättning till exempel vid Hallunda om 60 kilometer i timmen kan ibland visas. Ingen följer den utom jag, så känns det i alla fall. Den gemene (stressade) bilföraren ser ingen som helst anledning att sakta ner till snigelfarten 60 när det är tomt och fritt framför. Trafikverkets idé faller platt. Framme vid avfarter grötar det ihop sig, blir kö och än långsammare trafik.

Förklaringen till Razorboys undran är enkel och en aning tråkig: mänskliga faktorn. I en framtida värld med fler och fler automatkörda bilar kommer trafikstockningar att minska, men så länge människan själv sköter om sina gasreglage och ej begagnar sig av sina (i bland adaptiva) farthållare så får vi alla fortsätta dras med köbildning, trafikstockningar och sammanstötningar/olyckor.