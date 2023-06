Amatörer som brinner för sin konst är per definition "inte utbildade", men kan ändå producera intressanta verk och installationer.

I dag är det kostsamt att producera konst vare sig du målar, skulpterar eller tillverkar installationer. Ofta måste hjälp sökas via personliga kontakter för att få material eller den experthjälp som ofta blir avgörande för verkets vara eller inte vara..

Som exempel vill vi visa en installation som vi för några år sedan försökte få med på Liljevalchs vårsalong. En stor glaskub på en kubikmeter monterades på stålställning och transporterades mellan olika platser – samtidigt diskuterades grundfakta och dyrt material fick importeras från Italien och förvaras frostfritt under produktionen.

Sedan följde ett oändligt antal kontakter för att finna en plats att visa vår installation i avvaktan på beslut från Liljevalchs. Ica Maxi visade vår installation under mottot, det är nödvändigt att vaccinera sig mot covid-19. Lokal-tv gjorde ett reportage. Sedan hände ingenting förrän Södertälje science center visade intresse och visade "vaccinkuben" i sin entré. Verket har övervintrat i deras förråd under ett helt år innan vi nu tar oss an utmaningen att förändra och uppdatera verket för att söka mer intresse och kanske ny publik.

Det är ett oavlönat heltidsarbete att vara amatörkonstnär men drivkraften och uppoffringarna är starka.

Gunilla Svantesson

Bosse Svantesson

Nykvarn