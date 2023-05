Södertälje kommun har länge dragits med ett dåligt företagsklimat. I Svenskt näringslivs rankning för 2022 så hade vi återigen tappat – nu till plats 240 av 290.

Placeringen måste ses som ett fiasko med tanke på vilka förutsättningar Södertälje har genom sitt geografiska läge och som stor industristad. Ansvaret måste läggas på kommunen, dess förvaltning och i slutändan på de ansvariga politiker som låter detta fortgå år efter år.

Efter valet 2018 skulle den nya majoriteten – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristedemokraterna och Centerpartiet – ta sig an det dåliga företagsklimatet. Ambitionen var hög och man bildade en styrgrupp där ordföranden blev Tage Gripenstam (C). Ett nära samarbete med näringslivskontoret inleddes och en mängd företagsbesök planerades in, för nu skulle man minsann ut och besöka företagen och ta reda på vad som behövde göras för att förbättra situationen.