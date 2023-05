Bland annat ska de ha fått tre dagar på sig att komma in med synpunkter på projektet – vilket är en förutsättning för att senare få överklaga.

– Men om man upplever att man fått för kort om tid är det bara att höra av sig, så får man längre tid att yttra sig. För vi vill ju få in yttranden.

Att kommunen ska tvångsinlösa 122 kvadratmeter av Sandras och Zakays tomt stämmer, bekräftar Sofia Friberg. Men att det ska handla om ett skambud håller hon inte med om. Delen av tomten som ska lösas in är inte värd mer än hundra kronor kvadratmetern.

Här visar Zakay Yoken en del av den tomt som ska lösas in. Den sträcker sig ungefär fram till muren, och bakom Zakays rygg fortsätter den i form av gång- och cykelväg.

Att priset inte blir högre har att göra med att just denna del av fastigheten fungerar som gång- och cykelväg. Den räknas alltså inte som tomtmark på samma sätt som en gräsmatta hade gjort.

Sofia Friberg poängterar dock att marken ännu inte lösts in – det görs först efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Slutligen bemöter Sofia Friberg den kritik som Sandra och Zakay Yoken riktat mot att förskolan kommer leda till ökad ljudnivå och insyn, om inte någon form av träd eller bullerplank sätts upp längs deras tomtgräns.

– De har framfört sin oro till oss. Utifrån det har vi framfört en viss ersättning, som fastighetsägarna valt att tacka nej till.

Det har lagts in ett par meter naturområde mellan deras tomt och förskolan, är det en kompromiss från er sida?

– Naturområdet har lagts in för att underlätta framkomligheten, utifrån en synpunkt som kom in under granskningsperioden. Det handlar inte om en kompromiss, även om vi ser det som positivt att förskolan inte hamnar precis i fastighetsgräns mot dem.