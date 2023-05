Här lär sig barn om djur och natur

Drygt 20 elever från klass fyra på Nyckelskolan i Södertälje besöker Lina naturreservat tillsammans med klassföreståndare, och under ledning av pedagoger från Naturskolan. Naturskolan erbjuder olika temadagar för skolklasser och fortbildning för lärare. Just den här dagen är temat "Under ytan" och skolklassen har samlats vid den näringsrika Linasjöns strand.