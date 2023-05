Fakta

Född: 1964.

Bor: I Hertsånger, Västerbotten, mellan Skellefteå och Umeå, på gården som hon köpte av sin mamma.

Familj: Tre barn, barnbarn och sambo.

Utgivna böcker: “Jag for ner till bror” (2018), “Vi for upp med mor” (2019), “Sen for jag hem” (2020), “Sockerormen” (2021), “Missing people” (2021), “Havsörnens skrik” (2022).

Aktuell: Årets mottagare av Piratenpriset.