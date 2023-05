Sveriges beredskap är inte bara det militära försvaret. Det handlar också om att säkra försörjningen med livsmedel i händelse av en blockad. Sedan urminnes tider är en livsmedelsblockad ett av de effektivaste sätten att tvinga en fiende till förhandlingsbordet. Och metoden tillämpas än i dag – även om de krigen just nu känns avlägsna för oss i Sverige.

Sveriges lantbruk har under en lång rad år monterats ned och lönsamhet har varit beroende av just in time-leveranser. Så ser hela kedjan ut från jordbruk till butik. Råvaran transporteras kors och tvärs över landet och över hela jorden eftersom förädlare specialiserats på global nivå. Det är ett extremt sårbart system.

Allt detta säger att om kriget verkligen skulle komma till Sverige med en blockad mot import så blir livsmedelsförsörjningen en kritisk fråga. Vilket borde ha varit högaktuellt under den stora militärövningen Aurora 2023.

Under första världskriget svalt många svenskar. Till andra världskriget hade landet lärt den läxan och satt upp ett avancerat system med både lagring, ransonering, civilt engagemang av alla kvinnor som lämnats att ta hand om landet medan männen var inkallade i beredskap och med lantbrukare, slakterier, mejerier, kvarnar och lokala butiker. Dessa kunde klara livsmedelsförsörjningen under hela kriget. Ingen lyx. Men ingen svält heller.

Det är detta system som sedan 1990 monterats ned. Det finns inte längre.