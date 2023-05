Här är helgens livesända match på LT: ”Det blir inte lätt”

MISSA INTE: LT sänder matchen mellan IF Sylvia och United Nordic FC

Nordic United FC har fått en blandad start på säsongen i Ettan Norra. Efter sex omgångar står laget på tre vinster, ett kryss och två förluster – men formen är god. Laget står nämligen på tre raka vinster och till helgen väntar en chans att förlänga den trenden.

Under lördagen reser Nordic United FC söderut för att ta sig an IF Sylvia i Norrköping. Och det är ett talangfullt IF Sylvia med två raka segrar, senast en meriterande 3–1-viktoria borta mot Umeå.