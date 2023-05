När man summerar Sverigedemokraternas och regeringens politik i krisen är det tydligt att barnen är förlorare. Särskilt drabbade är naturligtvis barn i hushåll som redan före krisen hade det knapert men också i vanliga löntagarhushåll börjar krisen kännas vid rejält. Maten, hyran och elen äter en allt större del av den disponibla inkomsten och i många familjer måste utgifter prioriteras bort. Nya gympadojor, avgiften till fritidsaktiviteten, matsäcken till friluftsdagen eller kanske den efterlängtade semesterutflykten till någon djurpark eller sevärdhet.

Regeringen har riktat en enda åtgärd som skydd till de mest utsatta hushållen genom att behålla och höja det tillfälliga tillägget till bostadsbidraget som s-regeringen införde under pandemin. Det är bra men helt otillräckligt eftersom stödet bara når en tiondel av barnfamiljerna. Faktum är att det finns hushåll i Sverige som inte kan sätta mat på bordet åt barnen alla dagar i veckan vilket märks i skolmatsalarna runt om landet varje måndag och fredag då det går åt allt mer mat och hos hjälporganisationerna som larmar om att matköerna växer.

Men det skulle inte behöva vara så här. Vi socialdemokrater hade prioriterat annorlunda. Höginkomsttagarna hade fått stå tillbaka till förmån för hushållen, kommunerna och regionerna hade fått dubbelt så stora statsbidrag och i vårt förslag till vårändringsbudget sätter vi barnen främst. Vi föreslår 200 kronor per månad mer i barnbidrag och två extra utbetalningar av studiebidraget för gymnasieelever under sommaren. Vi vill höja underhållsstödet med 500 kronor i månaden från juli till och med årsskiftet eftersom vi vet att ensamstående föräldrar har det särskilt tungt just nu. Vi vill ge kommunerna ett särskilt statsbidrag för sommarlovsaktiviteter med lunch. Inget barn i Sverige borde behöva gå hungrigt i sommar. Men i Sverigedemokraternas och regeringens Sverige lär det dessvärre bli verklighet.

Serkan Köse

riksdagsledamot (S), Arbetsmarknadsutskottet

Ingela Nylund Watz

riksdagsledamot (S), Finansutskottet

Leif Nysmed

riksdagsledamot (S), Civilutskottet