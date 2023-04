Redan 2016 varnade den amerikanska regeringen i dokumentet “Preparing for the future of Artificial Intelligence” för vilken inverkan AI kommer att ha på det man kallar ”enkla” lågbetalda jobb. Automatiseringen som sker genom AI-tekniken kommer skapa det man kallar ”den värdelösa klassen”. En samhällsklass som inte bara kommer att vara permanent arbetslös och exkluderad från samhället, utan som också kommer att vara oanställbar då AGI på alla sätt kommer att producera och prestera bättre och som även kommer att vara långt smartare och mer effektiv än människor.