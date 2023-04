Den andra maj 2016 lämnades det in en motion till Södertäljes kommunfullmäktige med ett rätt enkelt förslag, nämligen att tennisikonen Björn Borg borde hedras med en staty. Ärendet bereddes av berörda förvaltningar i kommunen under tidiga delen av hösten 2016 och lämnades tillbaka till kommunstyrelsen för slutlig beredning innan ärendet kan tas upp för slutligt avgörande i kommunfullmäktige. Där har det legat sedan dess. En och en halv mandatperiod, otaligt med chefer och politiker har passerat under tiden som gått.