Steg 3, förslag: bygg en ny bro för E4 och E20 vid Hall till Södertälje syd bredvid järnvägsbron och riv ner den gamla dåliga och reparerade Europavägsbron i södra. Det gynnar miljön och ger en bättre lösning än förslaget att bredda den ändå för klena gamla bron. En breddning av bron är ett hån från Trafikverket som inte förstår att porten till hela Stockholmsregionen från söder är just den bron.

Steg 4, bygg en tunnel: Ta bort Mälarbron och bygg en tunnel under kanalen låt den t.ex. gå från ”Tältet” till Nyköpingsvägen och nynna ut åt bägge hållen det vill säga mot Pershagen och in mot centrum. Bygg citynära parkeringar och ordna så folk enkelt kan ta sig in till centrum.

Steg 5, snarast: Ersätt citybussarna och lokaltaxi med el eller andra miljöriktiga fordon som har Nygatan som ny bussgata för persontrafik. Se till att nya Lunakvarteret har invändig rullande trottoar, rulltrappor och hiss för dem som inte kan gå från centrum upp till bussarna på Nygatan. Passa på att bygga framtidens centrum för Södertäljeborna. Att göra något nu är viktigt. Vår miljö blir inte bättre annars.