Hur ska du använda ditt elstöd?

Utbetalningen av elstödet som kommer att betalas ut till drygt fyra miljoner privatkunder startade den 20 februari. Pengarna betalas ut i omgångar och under vecka nio beräknas de flesta ha fått pengarna på kontot. Försäkringskassan hanterar stödet, och utbetalningarna sker automatiskt. Om det inte finns något konto registrerat på Swedbank, Försäkringskassan eller hos Pensionsmyndigheten så skickas en utbetalningsavi, vilket kan ta lite längre tid. Det är kostnadsfritt att lösa in avin online, alternativt löser man in den hos ett ombud mot en avgift.