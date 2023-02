Jag hade rörligt avtal fram till 1 oktober 2021 då Telge energi ändrade till fondavtal utan min medverkan. 1 mars 2022, ändrades avtalet till tryggt elavtal – även denna gång utan min medverkan.

Trots att jag aldrig har tecknat något tryggt avtal debiteras jag enligt detta avtal. Enligt svar från Telge energi har jag tecknat ett fondavtal per telefon 15 september 2021 – men jag tecknar inte några avtal på telefon med min erfarenhet som utredare av ekonomisk brottslighet.

För december månad fick jag en faktura på 9 472 kronor, vilket motsvarade 235 öre per kilowattimme. För januari steg priset till 255 öre per kilowattimme och fakturan slutade på 8 714 kronor. Vid kontroll av priset med en bekant som hade rörligt avtal med annan aktör visade det sig att han betalade 128 öre per kilowattimme. Tryggt avtal innebar att jag fick betala cirka 4 000 kronor mer än vad ett rörligt avtal kostade i januari.