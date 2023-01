Svar till Yngve Larsson som skrev insändaren ”Vilken fin present, Telge nät”.

Som du räknat fram är effekten och dess pris något som vi behöver ta i beaktande när vi förbrukar vår el. Din effekttopp under december på 6,1 kilowatt gånger priset 60,25 kronor per kilowatt ger en summa på 367,53 kronor inklusive moms just den månaden. Det är alltså en avgift på 367,53 under månaden och inte per timme.