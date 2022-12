Ska vi till Södertälje C (C som i City) får vi stiga av uppe i Karlhov och gå ner till stan, 1 300 meter, eller också åka med till Centralen. Gå därifrån eller ta en redan överfylld 753:a. Det senare gäller speciellt för eleverna på Täljegymnasiet, eller patienter till sjukhuset, vilka tidigare steg av vid Centrifugen och gick över bron.

Någon har tydligen fått hjärnsläpp på SL. Enligt den nya tidtabellen har man, för buss 780 mellan Nykvarn och Södertälje, tagit bort alla hållplatser mellan Karlhov och Södertälje C (C som i Centralen).

Dessutom upprepar man tydligen det misslyckade experimentet från början av 2000-talet. Då trodde de att man förkortade restiden genom att åka Ängsgatan. Det enda som hände var att bussen fastnade bland alla trafikljus i Turingekorset under tiden som pendeln drog i väg.

SL tycks tro att de indragna hållplatserna förkortar restiden, men den tidsvinsten försvinner eftersom vi tvingas gå den sista biten till gågatan.

Min insändare belyser ett annat problem: för alla Södertäljebor har alltid C i Södertälje C betytt Central men en okunnig SL-ledning, utan lokal förankring, sitter uppe i Stockholm och bestämmer att C står för Centrum. Det gamla Stationshuset (Centralen) ligger kvar där medan Centrum ligger 400–500 meter bort. Läser man Centrum måste man veta vem som skrivit för att förstå betydelsen.

Och vad säger Centrumföreningen (Södertälje city) med sina storslagna planer om Nykvarnsborna inte kan ta sig dit och därför väljer andra alternativ?

FOJY