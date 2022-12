I början av december häktades den förste, en 28-åring som pekas ut av polis som en ledarfigur inom Saltskogsfalangen. Han har tidigare dömts för flera fall av narkotikabrott, men satt också fängslad under några månader för flera trafikbrott, bland annat för att ha kört bil rakt in på Järnagatan i hög fart under Södertäljefestivalen 2019.