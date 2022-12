De skänker 30 000 kronor till Södertäljes barnfamiljer

Frimurarna skänker 30 000 kronor till Svenska kyrkans insamling LT-klappen, som görs till förmån för behövande barnfamiljer. Tack vare insamlingen kan behövande föräldrar få ett presentkort som är tänkt att användas till klappar åt barnen.

Frimurarnas gåva är 10 000 kronor mer än förra året. Det är medlemmarna i logerna S:t Ansgar, Mälarporten och De 2 nycklar som samlat ihop slantarna och skänkt till kampanjen.

– Vi väljer att kanalisera bidragen via andra organisationer. Vi har valt att göra det via Svenska kyrkan, så som vi gjort under många år, säger Bertil Ahlqvist, ordförande mästare i S:t Ansgar-logen.

Frimurarna i Södertälje har, som brukligt, givit bidragen till i huvudsakligen två inriktningar. Dels till LT-klappen inför julen, dels till Svenska kyrkans sommarläger för familjer.