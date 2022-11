Under sista delen av 1980-talet befann jag mig inom Försvarsmakten under min militärtjänstgöring. Jag hade förmånen att under tio månader dels få agera gruppbefäl, dels få köra stridsvagn S.

Det var en härlig känsla och upplevelse att få framföra 40 ton i 50 kilometer i timmen – på väg eller i terräng. För att uppnå högsta möjliga skicklighet var övningsmomenten många och mycket av den tid som vi övade befann vi oss i terräng. Allt nötandegenom gropar, snår, stenar och träd gjorde oss samtliga till mycket dugliga stridsvagnsförare. Vi tillbringade också oräkneliga timmar på Revingeheds övningsbana där underlaget som presenterades för oss som extremt verkligen stämde in på denna beskrivning.