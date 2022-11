Kommunledningens bristfälliga hantering har sannolikt lett till nya trakasserier och borde nu anmälas till Arbetsmiljöverket.

Är det rimligt att vi har en situation i stadshuset där de utsatta kvinnorna har att välja på att säga upp sig eller möta sina förövare på arbetsplatsen?

David Winerdal bör vara avstängd eller uppmanas att ta ”time out” under pågående polisutredning. Hur många fler kvinnor är Boel Godner (S), Linda Sjögren (V), Hanna Klingborg (MP), Nina Wallin (C) och Martin Ahlman villiga att offra för makten? Minns er under #metoo – var är ni nu?

Joakim Granberg

Realistpartiet