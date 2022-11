Min mamma är en av många människor i Sverige som lider av ME (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom). Varje dag möts hon av okunskap, förlöjligande och förminskning. Inte minst av vårdpersonal, LSS-handläggare och Försäkringskassan. Trots att alla symtom fanns dröjde det flera år innan en remiss till en ME-klinik skrevs ut. Trots att alla läkarintyg och ADL-utredningar kunde styrka mammas behov av hjälp avslog LSS, ansökan om särskilt stöd.

Riksförbundet för ME-patienter beskriver ME som ”en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Aktuell forskning talar för att överansträngning utlöser en sänkning av den aeroba energiproduktionen, som tycks bli långvarig eller i värsta fall bestående. Forskning och läkarerfarenheter har konstaterat att ME är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar”.

ME är alltså en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar. Samtidigt finns det hundratals berättelser just som min mammas, berättelser där patienten gång på gång blir ifrågasatt och inte betrodd. I januari 2018 tog en 44 årig ME-patient sitt liv för att hon inte orkade leva med sin sjukdom och vetskapen om att hon aldrig skulle tas på allvar. Ändå görs det ingenting åt problemet.

Många läkare menar att anledningen till att ME-patienter blir bemötta på det här sättet är att det inte finns tillräckligt med forskning som bevisar vad sjukdomen beror på eller hur den fungerar. I själva verket verkar det vara vårdpersonalen som använder kunskapsluckorna som ursäkt till att inte behöva anstränga sig. För att trots att kunskapsluckor finns, finns det betydande delar som ME-forskningen är överens om. Bland annat har man sett kemiska och strukturella avvikelser vid radiologiska studier av hjärnan, regleringen av ett enzym i mitokondrierna fungerar sämre hos ME-patienter, vilket kan förklara den sänkta energiproduktionen i kroppens celler. Man har även kunnat se en okänd löslig faktor i ME-patienters blodserum . En nyligen publicerad studie har även upptäckt förändringar i saliv hos patienter med ME.

Det finns alltså inga tvivel om att ME är en högst verklig sjukdom. En av världens mest funktionsnedsättande dessutom. En sjukdom som varit erkänd av WHO sedan 2018, men som än i dag förnekas av viktiga samhällsinstanser. I dag finns det inget botemedel mot ME – ändå är det inte ett botemedel dessa patienter önskar mest. Inte heller är det den kroniska smärtan, tröttheten eller orklösheten som är det värsta. Utan det är vetskapen om att du inte blir sedd och inte blir hörd – samtidigt som du har tappat kraften som behövs för att skrika.

I dag har över 10 000 människor i Sverige diagnosen ME. ME-specialister tror dock att den verkliga siffran är betydligt mycket högre då många inte fått sin diagnos eller blivit feldiagnostiserade. Trots det finns det bara två ME-kliniker i hela Sverige och väntetiden till dessa är lång.

Hur kan samhället fortsätta att sparka på människor som redan ligger ner? Det räcker nu. Det här måste få ett slut. Kom igen nu Sverige, det är dags att lyssna.

Botilda Guthenberg

utbildad hälsopedagog