Telge bostäder strävar efter att så många Södertäljebor som möjligt ska få någonstans att bo. Därför har vi inte tomma lägenheter att erbjuda alla hyresgäster som ska genomgå stamrenoveringen. Samtidigt förstår vi att det finns personer som av olika skäl inte kan bo kvar under renoveringen. De erbjuds därför en evakueringslägenhet. Det gäller hyresgäster som har hälsorelaterade skäl och kan uppvisa ett läkarintyg, familjer som har barn under ett år och personer som arbetar nattetid och behöver sova på dagen.

Vi på Telge bostäder har full förståelse för att det är påfrestande att bo i en byggarbetsplats under en period. En stamrenovering medför högre ljudnivåer och damm som är störande för hyresgästen, framför allt under dagtid då arbetet utförs.

Replik till insändaren ” Nytt kapitel i Fornhöjdenskandalen ”. Under kommande vinter ska stammarna i Fornbacken renoveras. Ledningarna är slitna och renoveringen är nödvändig för att undvika vattenskador och på längre sikt lägenheter som inte går att bo i.

De hyresgäster som bor kvar (de allra flesta) får göra några förändringar i de dagliga rutinerna. Eftersom badrummen och i vissa fall köken inte kan användas under renoveringen ordnas det med temporära toaletter, duschar och bodar för matlagning på gården. Städning av toaletterna sker dagligen men efter synpunkter kommer vi att se över om städning behöver ske oftare. Vi förstår att det kan upplevas som besvärligt att dela toaletter med andra hyresgäster så det är viktigt att alla tänker på att lämna toaletterna i ett trevligt skick.

Under renoveringen behöver vi stundtals stänga av värmen men någon permanent avstängning under en längre period är inte aktuell.

Damm kommer att sprida sig under renoveringen. För att undvika att dammet förstör möbler och annat tillhandahåller Telge bostäder i kommande renovering skyddande plast. Entreprenören Byggmästargruppen hjälper till med att förhindra spridningen av damm i lägenheten.

Under renoveringen behöver vi stundtals stänga av värmen men någon permanent avstängning under en längre period är inte aktuell. Inomhustemperaturen kan sjunka några grader under de tillfälliga avstängningarna. Vi erbjuder därför element till hyresgäster som upplever att det blivit för kallt inomhus.