Via sms hörde David av sig till mig den 16 september och ville avsäga sig samtliga förtroendeuppdrag. Vi träffades dagen därpå på ett kafé och under trevliga former skriver David på samtliga avsägelser. David skriver även under en försäkran om att han kommer att avsäga sig uppdraget i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022–2026. Han har dessutom i en intervju i LT sagt att han lämnar politiken. Avsägelserna av förtroendeuppdragen inlämnades till stadshuset och är dokumenterade.

Inom KD och även andra partier gäller majoritetsbeslut och inte konsensus. Att man som vald kristdemokrat väljer att agera vilde i stället för att avsäga sig sitt uppdrag är illojalt mot alla de partikollegor som kämpat för partiet under flera år. Det är dessutom illojalt mot det styrelsebeslut om politiskt vägval som fattades helt i demokratisk ordning.

Att Martin Ahlman agerar vilde med David som han själv beslutat om att avsätta, på grund av anklagelserna om olämpligt beteende mot två kvinnliga partikollegor, har jag svårt att förstå.

Ett maktskifte efter drygt 30 års socialdemokratiskt vanstyre har två kristdemokratiska vildar i kommunfullmäktige stoppat genom samarbete med S.

Robert Halef (KD)

ordförande, Kristdemokraterna Södertälje