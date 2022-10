Det är 2022 – och med all historia och all kunskap om rasism och orättvisa som skett under alla decennier har vi ännu inte lärt oss något.

Rasismen och orättvisan växer i samhället mer och mer. Städer uppdelas och grupperingar uppstår. Detta leder till segregation och mer våld mellan grupper. Detta måste få ett stopp. Vi måste inse vart världen är på väg, vart Sverige är på väg.