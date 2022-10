Socialdemokraterna har efter valförlusten, genom osanningar och osaklig kritik, svartmålat mitt parti Kristdemokraterna och det nya styret Södertäljealliansen.

Den kritiken riktas därmed indirekt också mot de tusentals kommuninvånare som valt att nyttja sin demokratiska rättighet och röstat för ett maktskifte.

Kristdemokraterna har styrt kommunen tillsammans med S, C och MP under de senaste fyra åren. Den förhandlingen sköttes av mig och den dåvarande gruppledaren, David Winerdal. Under dessa fyra år behandlades Kristdemokraterna som om vi vore en av de ”goda”. Men nu när vi har bestämt oss för att bilda ett nytt styre genom Södertäljealliansen – tre borgerliga partier med liberal politik – svartmålas vi med anklagelser av Socialdemokraterna att Södertälje går en mörk tid tillmötes. Det nya styret har ännu inte tillträtt, men Boel Godner verkar kunna spå i framtiden.