De ändrar inriktning – då lämnar Blixt dirigentposten efter elva år

Det var under våren 2011 som Niclas Blixt togs in som konstnärlig ledare och dirigent för Södertälje symfoniorkester. Under åren har man arrangerat över 50 konserter med många artister och sångare som Barbara Hendricks, Marcus Jupiter, Karl Magnus Fredriksson, Göran Marcusson, Peter Asplund, Oskar Ekberg och Monica Dominique.