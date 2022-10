Adfa hyllar Nobelpristagarna: ”Kamp är aldrig förgäves”

Under fredagen offentliggjordes att Ales Bjaljatski från Belarus som grundade organisationen Vjasna, tillsammans med organisationerna Memorial och Center for Civil Liberties från Ryssland respektive Ukraina, tilldelas årets upplaga av Nobels fredspris. Dessa organisationer har Södertäljebaserade hjälporganisationen A demand for action, Adfa, samarbetat med när de hjälpt ukrainska flyktingar.