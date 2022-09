Ska du tanka bilen, passa på nu – på lördagen höjs skatten igen

Ledande drivmedelskedjor höjde priserna på drivmedel under torsdagen. Priset för en liter bensin kommer nu att kosta 19,58 kronor på bemannade stationer – samtidigt som även dieselpriset ökar. En liter diesel höjs nu med 65 öre till 24,76 kronor per liter. Även priserna på biodiesel och etanol höjdes under torsdagen.