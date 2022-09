Har förgäves försökt förstå Telges nya prismodell

Alltså en ökning för dessa tre kategorier med 58,1 miljoner. Detta för den fasta avgiften.

Ett antagande, en barnfamilj boende i villa med en årsförbrukning på 25 000 kilowattimmar. De får, enligt regeln 70 procents förbrukning under vintermånaderna, 17 500 kilowattimmar under fem månader. Det blir 3 500 kilowattimmar per månad, 116 kilowattimmar per dag och 4,86 per timme.

Antag att överföringsavgiften är densamma. Så den så kallade effektavgiften – om man i den stressiga vardagen råkar ha på spis, tvättmaskin etcetera samtidigt så att det blir en timme under månaden med en förbrukning på sju kilowattimmar.

I stället för de 4,86 kilowattimmarna som kostar 292,82 kronor per månad, blir det 421,75. Tar vi 292,82 gånger 5 så är det 1464,10 och tar vi det senare så är det 2108,75.

Höjningen utav årsavgiften skulle jag hävda ger en fördyring vid 20 ampere på 2 142+1 464=3 606 kronor, alternativt 2 142+2 109=4 251. Det ger en fördyring per månad på 300–350 kronor exklusive moms.

Upplys gärna medborgarna om vad som i dessa antaganden är fel.

Tulipanaros