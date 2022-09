Strid för sänkta elpriser

Elpriset i södra Sverige är för högt och förväntas under kommande säsong stiga. Stigande konsumtion under den kalla årstiden gör hushållskalkylen ohållbar. Folk tvingas sälja sina bostäder. En statlig myndighet som uppmanar oss att vara beredda att bygga kojor under köksbord för att hålla värmen vittnar om en mycket skör situation.

Krisen kommer ur stängda kärnreaktorer, svag överföringskapacitet och europeiskt gas-och vindberoende. Men priserna rusar särskilt eftersom priset för den sist konsumerade kilowattimmen el hos våra grannländer också är priset på el för svenska konsumenter.

När elpriset är 5–6 kronor per kilowattimme i elområde 3 och 4 gör de svenska elproducenterna orimliga vinster eftersom det bara kostar dem en bråkdel av det priset att producera elen. Likaså får staten stora momsintäkter från dessa höga priser. Alltsammans betalas av allt mer pressade konsumenter.