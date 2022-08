Svenska tåg är för korta och för dyra

Ett SJ-tåg rullar in på Södertälje syd.

På ledarsidan (LT, 3 augusti) under rubriken ”Tåg måste bli ett alternativ för fler” kommenteras Sveriges televisions granskning av biljettpriserna för tåg. Enligt undersökningen låg biljettpriserna för tåg betydligt högre än för flyg, där en enkel biljett med tåg från Malmö till Stockholm kostade 1 215 kronor, men endast 52 kronor med flyg. Prisbilden var liknande även i övriga landet.

De höga biljettpriserna hos det statliga SJ är i själva verket ett flera decennier gammalt problem. Höga biljettpriser och brist på sittplatser håller tillbaka tågresandet då de svenska fjärrtågen är både extremt dyra och har få sittplatser. På ledarsidan hävdas dock även att ”De högre priserna för tågbiljetter grundar sig i att många vill åka tåg samtidigt och möjligheterna för tågbolagen att öka kapaciteten är begränsad. Det är trångt på spåren”.

Det som inte har nämnts är det faktum att SJ sedan början av 1990-talet konsekvent har satt in fjärrtåg (till att börja med X2000) som har extremt höga investeringskostnader, cirka en halv miljon kronor per säte. Dessutom kopplades endast fem personvagnar in i de nya X2000-tågen – internationellt sett en kort tåglängd (Tyskland har till exempel 12 vagnar i sina snabbtåg och Japan har uppemot 16 vagnar).

Tjugo år senare sattes efterföljaren SJ3000 i trafik, den här gången med endast fyra vagnar.

Med så korta SJ- tåg så blir det, mycket riktigt, ”trångt på spåren”. Eller snarare, alldeles för få och alldeles för dyra säten.

Ett centralt nyckeltal är investeringskostnaden per personvagn, som för konventionella fjärrtåg ligger kring cirka 15 miljoner kronor per personvagn medan de tre svenska fjärrtågen X2000, SJ3000 samt SJ:s senaste fjärrtåg i stället ligger kring 30 miljoner kronor per vagn.