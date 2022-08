Se upp för Vänsterpartiet!

Vänsterpartiet försöker distansera sig från sitt kommunistiska arv genom att i LT räkna upp ett antal punkter som styr deras politik men de följer den kommunistiska traditionen och utelämnar viktiga fakta.

Det gäller till exempel den privata äganderätten som är grunden till svenskt välstånd och tillika en av svensk demokratis grundpelare. Enligt V:s partiprogram ska de privata företagen styras av politiskt valda demokratiska församlingar. ”Ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former”. Resultatet av detta blir att folket delas in i två klasser: politiker och arbetare, precis som i Putins gamla Sovjetunionen. Där fick folket leva på rotfrukter och vodka medan partieliten festade på kaviar och champagne. I partiprogrammet framkommer också deras människosynen tydligt. Man delar in folket i arbetarklass (majoriteten av befolkningen) och ett fåtal borgare som äger kapitalet och bestämmer villkoren för alla andra. Det finns också några som har tvingats att bli egna företagare för att kunna försörja sig. Detta är en skamlig beskrivning av driftiga människor som har skapat jobb och välstånd till miljoner svenskar under årens lopp.

Det räcker inte med att stryka ”Kommunisterna” i Vänsterpartiets partinamn. Värderingarna ligger kvar. Putin, som är en produkt av kommunismen, är ett avskräckande exempel.

Ivar