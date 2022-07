Utbildning, integration och frihet, det är Liberalerna.

En bra skola är den viktigaste framtidsinvestering vi kan göra. Skolan ska rusta elever med kunskaper och för framtiden. Det ska råda ordning och reda i klassrummen. Vi vill att alla skolor ska vara bra skolor och att det ska finnas fler och inte färre skolor att välja mellan. Vi ser varje elev och vet att den som har det svårt i skolan behöver extra stöd medan den som har det lätt behöver utmanas.

Människor har under många år släppts in i vårt land utan att släppas in i vårt samhälle. Det vill vi ändra på. Vi vill rusta upp de utsatta områdena, knäcka de kriminella gängen, lyfta skolresultaten och bryta utanförskapet. Alla ska kunna känna stolthet över att ha ett jobb att gå till, lära sig svenska och bli en del av Sverige.

Om du vill att barnen ska lära sig mer i skolan och att integrationen ska bli bättre och snabbare. Byt regering. Rösta på Liberalerna!

Metin Hawsho (L), kommun- och riksdagskandidat

Ida Banovac (L), kommun- och regionkandidat