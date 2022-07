Det var under onsdagen strax efter halv tre som polisen larmades om ett pågående självmordsförsök i en lägenhet i Östertälje. När polisen kom till platsen fann de en man och en kvinna, båda med skador. Kvinnans skador var mycket allvarliga och båda fördes till sjukhus.



– Poliserna har jobbat med livräddande åtgärder på platsen tillsammans med ambulanspersonalen så vi har inte hämtat in någon information på platsen, sa Towe Hägg vid polisens regionledningscentral till LT under onsdagen.