Miljöpartiet prioriterar förlossningsvården

Förlossningsvården har alltför länge prioriterats ned, vilket har fått långtgående konsekvenser för kvinnors hälsa. Det är en följd av ett ojämställt samhälle, där kvinnors hälsa och välbefinnande inte värderats tillräckligt. Miljöpartiet vill förändra det och har länge drivit på för förstärkt förlossningsvård. Sedan 2018 har vi varit med och styrt Region Stockholm, och äntligen har det funnits majoritet för flera viktiga satsningar som nu gjorts.

Min Barnmorska är en vårdform där ett team av barnmorskor är med under hela graviditeten, och där någon från teamet även är med under förlossning och eftervård. Modellen som nu permanentats riktar sig till kvinnor med förlossningsrädsla och syftar till kontinuitet och trygghet. En annan viktig satsning är att alla födande ska ha en barnmorska närvarande under hela den aktiva fasen. För att göra det möjligt behöver anställningsvillkoren för barnmorskorna förbättras, så att fler vill jobba i förlossningsvården. Därför har vi också tagit beslut om att se över arbetstidsmodeller, arbetstidsförkortning, tid för handledning och fortbildning, ordentlig introduktion för de som är nya i arbetet och ledarskapsutbildning för chefer. Under mandatperioden har vi även säkrat möjligheten att föda hemma, och vi vill att den ska stärkas och byggas ut på ett patientsäkert sätt för både mamma och barn.