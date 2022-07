Enligt MUCF:s rapport har föreningarna en stark tro på framtiden. Det skapar nya möjligheter för föreningslivet. Inte minst gäller det verksamheter med personer över 65 år, som är en ny målgrupp för Allmänna arvsfonden sen ett år tillbaka. Samma sak gäller Arvsfondens övriga tre målgrupper – barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

När pandemins konsekvenser nu minskar är mitt råd till föreningslivet att försöka se möjligheterna för just er verksamhet. Kanske kan Allmänna arvsfonden som är Sveriges största och bredaste finansiär av utvecklingsprojekt för föreningslivet hjälpa till? Vår ambition de närmaste tre åren är att investera minst 2,5 miljarder kronor i föreningars utveckling av verksamheter, arbetssätt och metoder samt i byggnation av nya lokaler och anläggningar. Under sommaren kommer vi dessutom att göra ansökningsförfarandet mindre krångligt.

Samtidigt vet vi att det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Jämtland var det län som under 2021 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden med 129 kronor per invånare i länet. Det kan jämföras med Jönköpings län som fick 19 kronor per invånare. Under 2021 betalade fonden ut totalt 77 miljoner kronor till 39 projekt i Stockholms län.

Hur stor andel av utvecklingspengarna som tillfaller föreningslivet i Stockholms län är till stor del upp till föreningarna själva. Bara de som ansöker kommer att vara aktuella. Vi som jobbar med Allmänna arvsfonden ser fram emot fler nya projektansökningar från föreningar i Stockholms län.

Hans Andersson, enhetschef Arvsfondsavdelningen, Kammarkollegiet