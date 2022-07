Replik: Hastigheterna i trafikleder

De digitala tavlorna visar en lämplig hastighetsbegränsning utifrån antal bilar i rörelse - jag förmodar att det är scanners som läser av - och dessa varierar som du har märkt, det är dock inte bara rekommendationer utan den hastigheten gäller. Om vi anpassar oss till den farten så flyter trafiken på mycket fint. Tyvärr är det nu givetvis så - precis som det varit sedan bensinmotors tillkommelse - att det alltid är någon/några som inte har tålamodet att sänka sin fart utan måste fram snabbare än övriga. Där kommer problemet in, det blir ryckigt och inbromsningar medför köbildning. Vid motorvägsbron är det speciellt delikat eftersom det är många på- och avfarter till olika motorvägar och andra anhalter. En flaskhals helt enkelt.

Att alla skulle lägga sig i 50 km en sån gång är en utopi, men skulle det hypotetiskt hända så innebär det en fin "dragkedje-lösning" och allt flyter på, dock behövs det väldigt lite för att det ska bli en stockning - någon ligger i vänsterfilen (i högre fart än de skyltade 50) och ska "snika" sig in och av från nån avfart. Mänskliga faktorn. En annan, mycket vanlig körteknik kan också vara att man bromsar in FÖRE avfarten vilket ställer till det. Precis som de förare som inte kommit underfund med att man ska höja farten till det som är på motorvägen INNAN man kör in från sin påfart.

En kollega sa en gång en intressant sak till mig: "Om alla höll exakt samma hastighet skulle det aldrig bli några köer", så sant. I en framtid med enbart självkörande bilar kanske vi får uppleva något sånt. Själv är jag ju av den äldre generationen så jag håller alltid de farter som visas på tavlorna. Jag och möjligen några enstaka andra "gubbar" eller "tanter". Resten behåller sin konstanta fart från stunden innan = inbromsningar och köer.

Hoppas detta bringar lite förståelse i detta!

Farthållaren