Flera vägarbeten i slutskedet

Vi svarar här på insändaren kring byggnationer av cirkulationsplatser och busshållplatser. När det gäller cirkulationsplatserna som byggs vid Genetaleden stämmer det att det tagit längre tid än beräknat. Detta beror bland annat på att leveranser inte kommit i tid, något som genomgående drabbat byggnationer som en konsekvens av pandemin. Uteblivna leveranser gjorde att arbetet, som enligt tidsplan skulle varit klart innan jul, tvingades göra uppehåll under vintern och en bit in på våren då arbete inte kan utföras när tjälen fortfarande är i marken. Men nu är arbetet på sluttampen, och beräknas vara klart under augusti månad. Då kommer även busshållplatsen vid Vasa handelsplats att återvända till sin ursprungliga plats. Vad gäller Köpmangatan är även det arbetet i sitt slutskede. Köpmangatan förbättras för att kunna få en bättre kapacitet med fler och större busshållplatser. Planen är att hållplatserna ska återvända tillbaka från Nygatan under hösten.

Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör Södertälje kommun