Matpriserna fortsätter stiga: ”Kan plötsligt kosta 40 procent mer"

Läget på livsmedelsmarknaden fortsätter att vara dystert. Mejerier, ost, korv och pålägg samt chips är de varugrupper som just nu ökar mest i pris och i snitt har priserna ökat med 1,4 procent under juni. Det finns tydliga tecken på att priserna kommer att stiga även i juli, enligt det fristående företaget Matpriskollen som samlar in prisuppgifter från de stora livsmedelskedjorna.