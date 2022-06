Är det någon som vet vad Centerpartiet vill?

I nästa vecka besöker Annie Lööf (C) Södertälje. Hon gör det i opinionsmässig motvind – Centerpartiet går riktigt dåligt just nu. Det kan bero på otydlighet i regeringsfrågan, att väljarna inte vet vilken regering man får om man röstar på Centern. Det kan också bero på att de hetaste valfrågorna just nu inte är frågor som Centerpartiet har något större förtroende i. Men något som är extra anmärkningsvärt är att man knappt pratar om några sakfrågor alls.