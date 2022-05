Det var i mars som Malin Dahlgren flyttade in i en fyra på Hagagatan i Järna, som LT tidigare har skrivit om. Men lägenheten var full av klotter, brännmärken och trasig inredning. Pierre Gharzani, resultatenhetschef för stad, arbete och försörjning vid socialkontoret på Södertälje kommun, kan inte gå in på specifika fall på grund av sekretesslagstiftning. Men han säger att det är besiktningstekniker som avgör vilka skador i en bostad som ska åtgärdas samt om det går att bo i lägenheten under tiden för renoveringen.