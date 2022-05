Malin fick sönderslagen lägenhet – bor nu i renoveringskaos

Malin Dahlgren och hennes barn hade stått i kö i nio år hos Telge bostäder för en större lägenhet i Järna. De bodde tidigare i en trea som hon fick via Södertälje kommun då hon var arbetslös under den perioden. I mitten av februari fick de äntligen en fyra, centralt på Hagagatan, även den via kommunen som hjälpte till med kontraktet.