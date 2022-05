Telge tillväxt och äldreomsorgen i viktigt samarbete

Under 2021 inledde Telge tillväxt ett samarbete med äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun som innebar att ett nytt branschspår – vård- och omsorg – etablerades inom Telge tillväxt, vid sidan av de redan befintliga ”spåren” inom industri och handel. Detta nya branschspår visade sig vara ett lyckokast eftersom många kvinnor i den nya målgruppen gärna såg en framtid där.

Hittills har 22 kvinnor nu haft möjlighet att komma in på vård- och omsorgsboenden för äldre samt gruppboenden inom funktionshinderområdet, som träningsarena under sex månader. Under den tiden har man provat på yrket, funnits med i ett arbetslivssammanhang, haft arbetskamrater samt systematiskt tränat och utvecklat sina kunskaper i svenska.