Varannan person har någon gång oroat sig för att något ska hända deras hem. Av dessa är sju av tio oroliga att det ska ske under semestern visar en ny undersökning från Novus och Trygg-Hansa.

– Det är tydligt att det skiljer sig mellan vad många oroar sig för och vad skadestatistiken faktiskt visar. Folk är generellt oroliga för sina hem när de åker på sommarsemester men det är i mångt och mycket en obefogad oro. Det är faktiskt vanligare att något händer på själva resan. Vi kan se en period på året då inbrotten ökar och det är mellan oktober och december. Inbrotten ökar också något under sportlovet. Att inbrotten ökar under dessa perioder beror på att tjuvarna kan göra inbrott i skydd av mörkret. Att just inbrott och brand är de skador som flest oroar sig för bottnar sig troligtvis i att saker med affektionsvärde kan försvinna, säger Håkan Franzèn, försäkringsexpert på Trygg-Hansa i ett pressmeddelande.

Över 40 procent av de tillfrågade oroar sig för att förlora foton och minnesföremål, men bara 20 procent har gjort kopior eller sparar ner foton eller viktiga dokument i molntjänster. Enligt Håkan Franzèn bör man göra detta då datorer kan gå sönder av flera olika anledningar.

– Viktigt att komma ihåg är att även datorn eller fotoalbumet kan förstöras i exempelvis en vattenskada eller brand och att det därför är viktigt att spara det där det inte kan försvinna eller förstöras.

Resultat från undersökningen:

- 49 procent har någon gång känt sig orolig för att något ska hända sin bostad

- 71 procent oroar sig för att det ska hända något när de är bortresta på semester

- 10 procent oroar sig för att det ska hända något när de sover på natten

- 9 procent oroar sig när de befinner sig på jobbet

