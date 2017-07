Ny undersökning: Det här frimärksmotiven säljer bäst

Varje år kommer nya färgglada frimärksmotiv till butikerna. Det kan vara allt från insekter, djur, växter, desserter eller kända personer. Motiven ska representera Sverige och involverar både allmänna tipsare, konstnärer och designers.

För att ta reda på vilket motiv som säljer bäst har PostNord, i samarbete med Kantar SIFO intervjuat 2000 privatpersoner runt om i Sverige. När statistiken sedan sammanställdes stod det klart – svenskarna dekorerar gärna sina brev med fjärilar.

- Juli är tillsammans med december den månad då det skickas flest hälsningar och många väljer frimärken med omsorg. Vackra fjärilar passar vilken typ av hälsningar som helst och det är roligt att frimärket varit så populärt, säger Britt-Inger Hahne, chef PostNord Frimärken i ett pressmeddelande.

Mellan januari och juni i år har totalt 15 480050 stycken frimärken på fjärilar sålts till brevskickande semestrare. Andra populära motiv är Retro, följt av Magnolior och Mat i Sverige.

Läs också: Så ser de nya retrofrimärkena ut – ger inspiration till handskrivna brev

Kanske är det bra med ett brett utbud, med tanke på att vi svenskar kommer att skicka cirka 20 miljoner vykort denna sommar.

Är du nyfiken på flera motiv kan du gå in på @svenskafrimarken på Instagram. Du kan också, via Instagram, tipsa posten om nya motiv under rubriken #mittfrimärke.

Har du läst: GIF-backens otäcka fynd – fick bajs på posten: "Inte vad man är van vid"