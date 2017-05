Minst 13 personer är skadade, enligt uppgifter från räddningspersonalen. Enligt de första uppgifterna ska också en person ha avlidit i samband med händelsen, men det har alltså inte bekräftats

Föraren av den röda Hondan so mkörde in i folkmassan på trottoaren har gripits av polis. Detta uppger flera medier, bland annat New York Times.